Pioli torna sui tanti infortuni: "La situazione può migliorare dalla prossima sosta"

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, è tornato sull'argomento infortuni, fornendo un aggiornamento su Ibra, Grioud e non solo: "Ibra vorrebbe essere Superman ma ancora non ci riesce. Non ha avuto grandi miglioramenti, non ci sarà domani così come non ci sarà Giroud che ha avuto una lombalgia nel post Liverpool".

Sui numerosi infortuni: "Giocando così spesso è inevitabile che possano arrivare queste situazioni. Stiamo giocando partite di grande intensità, credo che la situazione possa migliorare ma solo a partite dalla prossima sosta".