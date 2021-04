Pioli vs Genoa: sette vittorie, otto pareggi e sette sconfitte

Stefano Pioli, da allenatore, ha sfidato il Genoa in 22 occasioni. Il bilancio è quasi in perfetto equilibrio: sette successi per il tecnico emiliano, otto pareggi e sette sconfitte. Va segnalato che, sulla panchina del Milan, Pioli non è ancora riuscito a battere il Grifone: l'1-2 casalingo dell'8 marzo 2020, prima della sospensione del campionato e il 2-2 dello scorso dicembre al Ferraris.