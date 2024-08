Pippo Inzaghi sulle esperienze negative in A: "Sempre a lottare in situazioni difficili"

Pippo Inzaghi oggi compie 51 anni. Lo storico e leggendario attaccante del Milan, oggi allenatore del Pisa in Serie B, in occasione del suo compleanno ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della nuova esperienza in Toscana ma anche della sua carriera come allenatore fino a questo momento. E non solo, l'ex rossonero ha parlato anche di sè come persona e, ovviamente, anche del fratello Simone, allenatore dell'Inter.

Le parole di Inzaghi sulla sua difficoltà ad allenare in Serie A, ben diversa dalle esperienze positive in B: "In B ho avuto squadre importanti, la differenza la fanno i giocatori e le società. Noi allenatori dobbiamo fare meno danni possibile e far rendere i giocatori. In A? Purtroppo sono sempre andato a lottare in situazioni difficili. Se un giorno ci tornerò - anche se per me la categoria conta poco - avrò un'esperienza diversa. Si impara di più da un insuccesso che da un successo".