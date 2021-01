Pistocchi: “Milan-Juventus? Vedo strafavoriti i bianconeri”

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre", programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci, con la partecipazione di Francesco Capodanno, sulle frequenze di Radio Amore Campania. Ecco quanto evidenziato: "A Usa '94 si parlava del cul de Sac... il Benevento contro il Milan ha tirato in porta 25 volte, i rossoneri sono una squadra che realizza molto di quello che crea. Il Paron Rocco sarebbe molto contento, ha avuto il trentadue per cento di possesso palla, è fenomenale nel contropiede. Fa la fase difensiva molto bene e abbastanza da cattivi e concentrati. Nonostante questo il Benevento ha avuto sette o otto palle gol. Milan-Juventus? Io vedo strafavoriti i bianconeri, non possono perdere a San Siro, sono forti come rosa e qualità in generale. Il Milan è una squadra che si difende bene, poi quando riparte c'ha Ibrahimovic, sarà una partita decisiva per il campionato dei bianconeri. Se la Juventus perde va a meno tredici, nonostante ci sia il recupero con il Napoli. Di riffa o di raffa dovrebbe vincere".