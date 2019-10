Plastino: "Piatek se ricomincia a segnare ne fa 20 di seguito"

Michele Plastino, celebre giornalista sportivo e direttore di Radio Sportiva, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del momento di Krzysztof Piatek: “Io ho sempre pensato e detto che gli attaccanti vivano un momento particolare che chiamo palla magica. Chi ha giocato un po’ a pallone lo sa che in un certo momento il pallone ti può anche rimbalzare addosso e va in gol; quando non è il tuo momento, inevitabilmente vai quasi a caccia delle difficoltà e non segni. Piatek è un giocatore che se ricomincia a segnare ne fa 20 di seguito. È la sorte dei bomber.”