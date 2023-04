Player trading, Milan ancora in saldo negativo ma ha alleggerito gli ammortamenti

MilanNews.it

Il Sole 24 Ore questa mattina propone un approfondimento su incassi e ammortamenti sulle compravendite dei giocatori dei top club italiani, quelli che nelle ultime cinque stagioni hanno partecipato alla Champions League, per sottolineare quanto il saldo di queste cifre sia in rosso praticamente per tutti, fatta eccezione per l'Atalanta. Il Milan, rispetto alle cinque altre squadre, ha fatto registrare l'incasso minore dalla vendita dei propri giocatori: 134,6 milioni di euro dal 2018 al 2022.