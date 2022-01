Plizzari e la prima volta a Milanello: "Entri in un'atmosfera in cui devi dare tutto te stesso"

Intervistato sul canale YouTube del Milan, Alessandro Plizzari ha parlato così della sua prima volta a Milanello: "E' una grande emozione la prima volta a Milanello, c'erano Diego Lopez e Abbiati. Quando entri qua, entri in un'atmosfera in cui devi dare tutto te stesso. E' un privilegio stare qua e devi meritarti e dimostrare ogni giorno, non puoi dare per scontato di stare qua".