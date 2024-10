Pochettino contento per Musah: "Fantastico per lui, per la squadra"

Nella notte italiana gli Stati Uniti hanno sconfitto Panama per 2-0 nell'amichevole che sanciva l'inizio dell'era Mauricio Pochettino sulla panchina statunitense. Gara segnata dalla grande prova dei milanisti Pulisic e Musah, entrambi partiti titolari e protagonisti del primo gol della partita in apertura di secondo tempo. Christian ha combinato con un compagno sulla sinistra e poi ha crossato forte in mezzo dove si è avventato prima di tutti Yunus che con il piattone ha segnato il suo primo gol in maglia americana.

Alla fine della sfida Mauricio Pochettino ha commentato ai microfoni di ESPN il primo gol di Musah in Nazionale: "Fantastico per lui, fantastico per la squadra, e ora forse inizierà a comportarsi in un modo diverso, dove potrà essere pieno di fiducia. Questa è la cosa importante nella nostra decisione, cercare di aiutarlo”.