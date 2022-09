Polonia, Lewandowski: "Kiwior è già una realtà. Ha potenziale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Kiwior è già una realtà, ha davvero un grande potenziale". Parole di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, che in carriera di difensori forti ne ha sfidati tanti e un po' se ne intende. In un documentario prodotto dalla Federcalcio polacca, l'ex Bayern Monaco ha elogiao il 22enne difensore dello Spezia: "Me ne sono accorto durante il riscaldamento prima della partita contro l'Olanda, perché in allenamento è molto difficile vedere certe cose. Ho chiesto: 'Chi è?'. Poi l'ho visto durante la partita, è stato straordinario". Chissà che i dirigenti blaugrana non decidano di ascoltarlo.