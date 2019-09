Questa sera, la Polonia di Kris Piatek scenderà in campo a Varsavia contro l'Austria in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei: con Milik out per infortunio, al fianco di Lewandowski dovrebbe esserci proprio l'attaccante del Milan che è ancora a secco in questo avvio di stagione. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.