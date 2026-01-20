Polverosi esalta Fullkrug: "In una partita molto complicata, ha piazzato il colpo"

Oggi alle 22:30News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per Il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato della mancanza dei gol dei numeri 9 che accomunava squadre come Pisa, Roma e Milan. Tutte e tre nel corso di questo calciomercato si sono rinforzare con attaccanti di peso, che hanno subito risposto presente facendo quello che gli riesce meglio: segnare. 

Di seguito il pensiero del collega su Niclas Fullkrug: "Il tedesco è stato il primo a mettere piede in Italia, all’inizio del mese. Ultima partita a fine novembre col West Ham, dodici minuti alla fine. La prima da titolare col Milan a Firenze, l’11 gennaio. Poi si è infortunato ma non si è fermato e domenica sera, in una partita molto complicata, ha piazzato il colpo. Gol da centravanti vero, cross dal fondo di Saelemaekers, lui si stacca dalla marcatura e di testa porta i tre punti alla sua nuova squadra". 