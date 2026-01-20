Polverosi esalta Fullkrug: "In una partita molto complicata, ha piazzato il colpo"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per Il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato della mancanza dei gol dei numeri 9 che accomunava squadre come Pisa, Roma e Milan. Tutte e tre nel corso di questo calciomercato si sono rinforzare con attaccanti di peso, che hanno subito risposto presente facendo quello che gli riesce meglio: segnare.

Di seguito il pensiero del collega su Niclas Fullkrug: "Il tedesco è stato il primo a mettere piede in Italia, all’inizio del mese. Ultima partita a fine novembre col West Ham, dodici minuti alla fine. La prima da titolare col Milan a Firenze, l’11 gennaio. Poi si è infortunato ma non si è fermato e domenica sera, in una partita molto complicata, ha piazzato il colpo. Gol da centravanti vero, cross dal fondo di Saelemaekers, lui si stacca dalla marcatura e di testa porta i tre punti alla sua nuova squadra".