Polverosi sul CorSport: "Milan, pezzi d'autore prima dei disastri di Cakir"

Polverosi sul Corriere dello Sport ha commentato il ko del Milan contro l'Atletico: "Milan, pezzi d'autore prima dei disastri di Cakir". Grandi elogi per la prova del club rossonero, grandi critiche all'arbitraggio di Cakir: "C’è poco di immeritato in questa seconda sconfitta del Milan. Dettagli, ingenuità, particolari che hanno permesso all’Atletico Madrid la rimonta, agevolata, anzi, decisa, dai disastri del turco Cakir". Una prova di maturità superata dal Milan che ha giocato una gara europea, facendo meglio che a Liverpool, e mettendo sotto una delle big d'Europa, soprattutto in 11 contro 11. "In 90 minuti ci sono stati dei pezzi d’autore, dei veri capolavori di tecnica unita alla tattica, e sorretti, possiamo dire pure ispirati da uno stadio che aspettava questo giorno da troppo tempo. È finita male - conclude Polverosi - ma questi 90 minuti per il Milan possono trasformarsi in un lancio nel suo futuro".