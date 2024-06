Portogallo batte Finlandia 4-2. Leao in campo 45 minuti

Portogallo in campo nella sera di oggi per un'amichevole pre Europeo contro la Finlandia. Rafa Leao è stato schierato in campo dal primo minuto in questa occasione, lasciando il campo dopo 45 minuti senza aver particolarmente inciso nel match. La sua nazionale ha portato a casa la vittoria con un poker firmato da Ruben Dias, Diogo Jota, e Bruno Fernandes (doppietta).

La Finlandia dal canto suo ha provato a stare nella partita con la doppietta di Pukki, che nulla può e fissa il risultato finale sul 4-2 per i portoghesi.