Portogallo, Bernardo Silva: "Calendario troppo fitto. Altre partite dopo una stagione con già 60 match"

Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, dopo il match pareggiato contro la Spagna, è stato intervistato dai colleghi di RMC Sport e si è lamentato del calendario troppo fitto. Bernardo Silva ha detto: “Dopo la partita pareggiata in casa della Spagna, l'esterno d'attacco portoghese Bernardo Silva ha così parlato a RMC Sport: "Dopo una stagione da sessanta partite è molto difficile per noi giocatori venire qui e giocarne altre quattro. Ci sono stati diversi infortuni, tra un mese inizierà la stagione e di sicuro non saremo preparati al 100%. È dura ma è così, in queste ultime tre gare ora daremo tutto”.