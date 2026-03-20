Portogallo, c'è anche Leao tra i convocati per Messico e Stati Uniti
C'è anche l'attaccante rossonero Rafael Leao nella lista dei convocati del Portogallo per le prossime due amichevoli contro Messico e Stati Uniti. Ecco l'elenco completo:
Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)
Difensori: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica) e Tomás Araújo (SL Benfica);
Centrocampisti: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Rodrigo Mora (FC Porto);
Attaccanti: Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG).
Os convocados para a dupla jornada nas "Américas" ✈️🌍— Portugal (@selecaoportugal) March 20, 2026
