Positività di Duarte, ecco i possibili scenari in caso di contagio di squadra

La positività di Duarte non dovrebbe mettere a rischio la partita tra Milan e Bodo/Glimt. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, se le condizioni non consentissero di giocare stasera, la Uefa potrebbe comunque rinviare la gara e dare tempo così al club rossonero di riorganizzarsi e presentarsi con almeno 13 giocatori. Milan-Bodo può essere riprogrammata entro sabato: l’annullamento della partita, con la sconfitta a tavolino per la squadra che non può scendere in campo, è possibile ma è solo l’ultimo step (in questo 2020-21 è successo tre volte, due nei preliminari di Champions e una in Europa League).