Postpartita mai visto per Juve-Milan: domande da remoto, aree media chiuse

Come funzionerà, stasera, la copertura mediatica del post gara di Juventus-Milan? Negli spogliatoi non ci saranno riprese. Le aree media, sala stampa e zona mista, saranno chiuse. Le interviste saranno effettuate a distanza con misure e strumenti appositi come in Bundesliga (microfoni con aste lunghe). Domande da remoto con gli studi dei broadcaster con auricolari e microfoni disinfettati ad hoc, conferenza stampa per la stampa scritta da effettuarsi in via telematica.