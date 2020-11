Pozzoli: "Con l'arrivo di Boquete, il Milan ha portato in Italia una delle calciatrici più forti degli ultimi 15 anni"

In occasione dell'approdo di Vero Boquete al Milan Femminile, Martina Pozzoli, del magazine di calcio femminile LFootball ha scritto: "Con l'arrivo di Verónica Boquete, il Milan ha portato in Italia una delle calciatrici più forti degli ultimi 15 anni. Ma i numeri, i trofei e le statistiche non bastano a spiegare l'importanza e l'impatto che questa giocatrice ha avuto sul calcio femminile spagnolo, e non solo".