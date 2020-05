Pranzo insieme e tamponi, il Milan prova a tornare alla normalità

Il Milan, rispettando il protocollo, si appresta a tornare alla normalità, alla vita quotidiana di una squadra di calcio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da domani i giocatori pranzeranno a Milanello divisi in due gruppi. Non ci sarà il servizio al tavolo per evitare contatti ravvicinati, ma self service con monoporzioni. Sempre domani gli uomini di Pioli svolgeranno un doppio allenamento, come sempre divisi in due tornate, sia alla mattina che al pomeriggio. Inoltre, si cominceranno a fare i tamponi.