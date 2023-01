Premier, quarta tripletta di Haaland in 18 presenze di campionato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Erling Braut Haaland non si ferma più. L'attaccante norvegese del Manchester City ha battuto da solo il Wolverhampton segnando una tripletta nel 3-0 con cui i Citizens si sono sbarazzati dei Wolves. Si tratta della quarta tripletta del numero 9 di Guardiola in 18 presenze stagionali nel massimo campionato inglese in questa stagione, la sua prima oltremanica.