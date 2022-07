Pres. Lille: "Due grandi club su Renato Sanches, ma non c'è ancora accordo. Futuro a Parigi o a Milano"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Olivier Letang, presidente del Lille, è intervenuto oggi in conferenza stampa e in merito al futuro di Renato Sanches ha rilasciato queste dichiarazioni: "Renato Sanches ha due possibilità, due grandi club. Se è ancora con noi è perchè non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Renato andrà via, in quale club non so. Manterrò riservata la natura di queste discussioni. Il suo futuro sarà a Parigi o a Milano" riporta le11hdf.fr.