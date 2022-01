Pressing del Valencia per Diawara. Se va via, la Roma tenterà l'affondo per Kamara

Il Valencia è in pressing per Amadou Diawara e il suo addio in casa Roma potrebbe scaturire conseguenze anche sul mercato in entrata. Il club giallorosso è infatti da tempo sulle tracce di Boubacar Kamara, centrocampista classe '99 in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia che piace anche al Milan. E spera di poter arrivare a un accordo già a gennaio, pagando un indennizzo all'OM.

Dovesse partire Diawara, la Roma ci proverebbe sapendo però che l'esito di una eventuale trattativa sarà tutt'altro che scontato: Kamara chiede un ingaggio da 5 milioni di euro netti e c'è da battere la concorrenza - scrive il 'Corriere dello Sport' - di tre club di Premier League: Manchester United, Newcastle e West Ham.