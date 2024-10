Prima panchina in Champions League per Francesco Camarda. Arriverà anche l'esordio?

A soli 16 anni, Francesco Camarda siederà in panchina in una partita di Champions League. È la prima volta per il giovane talento, che proprio per essere pronto per l'occasione è stato preservato domenica scorsa, giocando solo 45' della partita di Serie C contro il Legnago Salus. La convocazione di Camarda è data dall'inforunio rimediato da Tammy Abraham e dall'esclusione dalla lista UEFA di Luka Jovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo (C); Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Camarda. All. Fonseca

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet, Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken (C); Talbi, Jutglà, Tzolis. A disp.: Jackers, Romero, Skov Olsen, Vetlesen, Vermant, Skoras, Nielsen, Spileers, Sabbe. All. Hayen