Prima uscita per la seconda squadra dell'Inter contro la Prima: vittoria dei grandi per 7-2

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Prima amichevole prestagionale per l'Inter, che ha battuto la squadra Under23 nerazzurra per 7-2 nel test in famiglia giocato ad Appiano Gentile. In gol tra gli uomini di Cristian Chivu (che ha schierato due formazioni completamente diverse tra primo e secondo tempo) Bonny, Asllani su calcio di rigore, Lautaro, Pio Esposito, Luis Henrique e Calhanoglu oltre ad una autorete di Kamate, mentre per la squadra allenata da Stefano Vecchi a segno Spinaccé e Mosconi. L'Inter tornerà in campo in amichevole contro il Monaco venerdì 8 agosto nel principato. (ANSA).