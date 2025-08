Dove seguire in diretta la conferenza stampa di presentazione di Modric

Luka Modric, con la squadra tornata dalla tournée asiatica, è pronto finalmente ad unirsi al gruppo alla ripresa degli allenamenti prevista per domani, 5 agosto, al Centro sportivo di Milanello. Intanto, oggi lunedì 4 agosto alle ore 17:00, il campione croato verrà presentato in conferenza presso la Sala Stampa di Casa Milan. La diretta verrà trasmessa sui canali ufficiali del Club, mentre potrete seguire tutte le dichiarazioni in tempo reale con la nostra diretta testuale.

DUE VOLTI NUOVI A MILANELLO

Il Milan è pronto a ricominciare il lavoro in vista della prima gara ufficiale, il prossimo 17 agosto a San Siro contro il Bari valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. I rossoneri, a inizio weekend, sono rientrati in Italia dopo i circa dieci giorni di tournée trascorsi tra Singapore, Hong Kong e Australia: il gruppo ha goduto di qualche giorno di riposo e nella giornata di domani si ritroverà al centro sportivo di Milanello per riprendere gli allenamenti con decisione e concentrazione.

Inoltre la squadre potrà lavorare a pieni ranghi: alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, infatti, si aggiungeranno sia l'attaccante Santiago Gimenez che il neo acquisto, il fuoriclasse croato Luka Modric. Entrambi ha potuto concludere le rispettive vacanze dopo Gold Cup e Mondiale per Club. Inizieranno a lavorare un po' dopo rispetto ai compagni ma è probabile che li vedremo già in campo, per qualche spezzone, sia contro il Leeds United che contro il Chelsea, il prossimo fine settimana in amichevole.