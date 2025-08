Modric: "Sono molto contento di essere allenato da Allegri, è tra i migliori al mondo. Su Cardiff..."

Nella conferenza stampa di presentazione di Luka Modric al Milan c'è stato spazio anche qualche sorriso, con il croato che ha risposto ad una domanda sulla finale di Champions League di Cardiff vinta dal Real Madrid: sulla panchina della Juventus c'era proprio Massimiliano Allegri.

Qualche anno fa hai battuto Allegri in finale di Champions...

"Probabilmente non è un buon ricordo per lui ma cercherò di non parlarne troppo (ride, ndr). Non voglio che il mister si arrabbi con me. Non vedo l'ora di conoscerlo, ho parlato un po' con lui. Sono molto contento di essere allenato da Allegri, è tra i migliori al mondo, un vincente. Non vedo l'ora di scoprire come mi vede in campo in questa squadra".