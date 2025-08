Modric: "Non ci si può accontentare di qualificarci in Champions o di una stagione mediocre. Vincere deve essere l'obiettivo di chiunque lavori per il Milan"

vedi letture

È il giorno della presentazione di Luka Modric. Il pallone d'Oro del 2018 è, infatti, un nuovo calciatore del Milan e parlerà in conferenza stampa a partire dalle 17:00.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Il tuo obiettivo al Milan?

"Ho detto così perché tutti ci ricordiamo del Milan come una delle squadre migliori al mondo. Non bisogna accontentarsi di una stagione mediocre o di qualificarci alla Champions. Per quanto riguarda la mia visione del Milan, ma bisogna essere anche umili: bisogna lavorare sodo per riportare la squadra ad alti livelli. Sono molto competitivo, voglio portare questo alla squadra. L'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions, ma il Milan deve lottare per vincere trofei: è il mio obiettivo e deve esserlo anche per chiunque lavori al Milan. Ma bisogna rimanere umili e avere un gruppo solido".

IL PROGRAMMA DI MODRIC

Luka Modric è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in maglia rossonera. Domani sarà finalmente a Milanello: al mattino svolgerà i test atletici che gli altri rossoneri hanno svolto prima del raduno, mentre nel pomeriggio svolgerà il primo allenamento in gruppo agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che martedì anche Santiago Gimenez si unirà per la prima volta ai compagni nel Centro sportivo di Carnago. Qualche giorno fa, intervistato dalla Rosea, Matteo Gabbia ha parlato così di Modric: "Avere Luka in squadra è fantastico. Giocare con un Pallone d’oro e un campione del suo calibro è un qualcosa che non succede a tutti. Siamo vogliosi di imparare da lui e lo accoglieremo nel miglior modo possibile per consentirgli di essere un elemento fondamentale in campo e nello spogliatoio".