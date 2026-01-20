Primato Milan: è la squadra con il maggior numero di gol realizzati da calciatori che hanno iniziato la partita dalla panchina

di Lorenzo De Angelis

La stagione del Milan è piuttosto coerente. La formazione di Massimiliano Allegri è infatti seconda in classifica con il secondo miglior attacco (34 reti all'attivo) e la seconda miglior difesa (16 gol subiti) al pari del Como. C'è però un dato dove i rossoneri primeggiano rispetto alle rivali: quello dei gol dalla panchina. 

Con la rete di Fullkrug contro il Lecce, infatti, il Milan è diventata la squadra con il maggior numero di gol realizzati da calciatori che hanno iniziato la partita dalla panchina, ben 6, a conferma del fatto che quando al completo, la rosa può fornire risorse importanti anche tra le alternative ai titolari. 