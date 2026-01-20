Primato Milan: è la squadra con il maggior numero di gol realizzati da calciatori che hanno iniziato la partita dalla panchina
MilanNews.it
La stagione del Milan è piuttosto coerente. La formazione di Massimiliano Allegri è infatti seconda in classifica con il secondo miglior attacco (34 reti all'attivo) e la seconda miglior difesa (16 gol subiti) al pari del Como. C'è però un dato dove i rossoneri primeggiano rispetto alle rivali: quello dei gol dalla panchina.
Con la rete di Fullkrug contro il Lecce, infatti, il Milan è diventata la squadra con il maggior numero di gol realizzati da calciatori che hanno iniziato la partita dalla panchina, ben 6, a conferma del fatto che quando al completo, la rosa può fornire risorse importanti anche tra le alternative ai titolari.
Pubblicità
News
Maicon: "Non c'è più la mia Inter o il Milan di Kakà. Non è cambiato solo il calcio, ma anche i calciatori"
Presidente Serie A: "Con il senno di poi, Milan-Como a Perth forse era un'idea un po' azzardata. Ma un sacrificio di una gara su 380 non credo crei problemi"
Nuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegridi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Guidi rivela: "Nel chiuso dello spogliatoio, pur restando ufficialmente un tabù, più di qualcuno fa il pensiero allo Scudetto"
3 Di Gennaro difende Allegri: "Ci si può vergognare di uno che ha valorizzato Bartesaghi e non solo? Siamo fuori dal mondo..."
Primo Piano
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com