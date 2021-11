Primavera 1, domani alle 13 il Milan sfida il Cagliari

Domani pomeriggio è in programma il match tra Cagliari e Milan, valido per la decima giornata del campionato Primavera 1: i rossoneri di mister Giunti scenderanno in campo alle 13 contro la squadra sarda. Dopo dieci giornate il Milan è a quota 8 punti: 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.