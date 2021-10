Primavera 1, Lecce-Milan 1-2: il tabellino del match

LECCE-MILAN 1-2

LECCE (4-4-2): Borbei; Lemmens, Torok, Hasic, Nizet; Salomaa (32'st Coqu), Gonzàlez, Vulturar, Milli (22'st Oltremarini); Back, Burnete. A disp.: Bufano, Samooja; Carrozzo, Dreier, Pascalau, Russo, Scialanga; Lippo, Martì; Daka. All.: Grieco.

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Bosisio, Obaretin, Kerkez; Robotti (32'st Polenghi), Tolomello, Gala; Traoré (18'st Amore), Roback (18'st Rossi), Capone (32'st Bright). A disp.: Nava, Pseftis; Bozzolan, Incorvaia; Foglio; Nasti. All.: Giunti.

Arbitro: Baratta di Rossano.

Gol: 2' Hasic (L), 10' Roback (M), 15' Capone (M).

Ammoniti: 41' Gonzàlez (L), 12'st Roback (M), 35'st Coqu (L), 37'st Polenghi (M), 43'st Desplanches (M).

Espulsi: 29'st Tolomello (M) per doppia ammonizione, 40'st Burnete (L) per proteste, 41'st Lemmens (L) per proteste, 48'st Gala (M) per gioco scorretto