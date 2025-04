Primavera, Guidi: "Spero che quando rientreremo nello spogliatoio non avremo rimpianti"

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Domani sarà una grande giornata per il Milan Primavera che alle ore 15, presso l'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano, si giocherà la finale di Coppa Italia Primavera contro il Cagliari, cercando il titolo per la terza volta nella propria storia. L'ingresso allo stadio sarà gratuito e la partita trasmessa in diretta su Sportitalia. Di seguito le parole in conferenza stampa del mister Federico Guidi, presente oggi al Puma House of Football.

MN - Come si prepara la partita con un gruppo così giovane?

"Dobbiamo trasferire tranquillità e sicurezza: non vorrei vedere un mio giocatore bloccato dalla paura di sbagliare. Quando arrivi qui devi essere spensierato, devi avere il coraggio di rischiare, saper superare una difficoltà. La mentalità li accompagnerà nella carriera: solo così diventerai un calciatore di altissimo livello. Spero che giocheranno tante partite di questo livello. Spero che la affronteremo nel migliore dei modi in modo che quando rientreremo nello spogliatoio non avremo rimpianti. Domani dobbiamo fare e poi se gli avversari saranno stati più bravi, lo accetteremo e gli daremo la mano. Venderemo cara la pelle, vogliamo a tutti i costi alzare il trofeo per noi stessi, per gli sforzi fatti, per i nostri tifosi, per la società. Tutto ciò che abbiamo passato in questi mesi dobbiamo buttarlo sul campo"