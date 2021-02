Primavera, la classifica aggiornata: il Milan sale a quota 18 punti

Un avvio pieno di alti e bassi per i rossoneri, che dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Sampdoria, tornano alla vittoria: 2-1 sull'Ascoli. Non una partita bellissima da parte della squadra di Giunti, ma è un successo che sicuramente fa morale per potere continuare a lottare per i Play Off. Questa, quindi, la classifica aggiornata del campionato Primavera 1:

Roma 26

Inter 22

Juventus 22

Sampdoria 21

Spal 21

Atalanta 18

Milan 18

Sassuolo 17*

Cagliari 16

Bologna 15*

Empoli 15

Genoa 14*

Fiorentina 13

Torino 12*

Lazio 10

Ascoi 1

*= una partita in meno