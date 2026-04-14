Primavera, pareggio senza reti tra Milan e Atalanta: la classifica

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Nessun gol nella 33ª giornata del campionato Primavera 1 tra Milan e Atalanta: dal pomeriggio del campo centrale della PUMA House of Football - che ha riaperto i battenti dopo i lavori di ristrutturazione - esce fuori un punto per parte che muove la classifica degli orobici (che restano in zona Playoff) e dei rossoneri, che vedono più vicina la salvezza aritmetica. Un risultato tutto sommato giusto, quello del posticipo andato in scena a Milano, dal momento che entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni.

Per i ragazzi di Renna meglio i primi 45' dei secondi in una prestazione complessivamente positiva: tante le opportunità create in fase offensiva mentre attenzione e concentrazione hanno contraddistinto una fase difensiva guidata da un Bouyer sempre reattivo quando è stato chiamato in causa. Il secondo clean sheet consecutivo, infatti, è logica conseguenza. L'aprile dei rossoneri proseguirà sabato pomeriggio, quando - alle 15.00 - saremo di scena a Sassuolo in quella che sarà una sfida importante per continuare a risalire la classifica.