E' in corso l'importante match del campionato Primavera tra Venezia e Milan. I rossoneri che si erano portati in vantaggio pochi minuti fa con Maldini, hanno trovato il raddoppio ancora con il figlio d'arte che con il gol dello 0-2 ha trovato il suo sesto gol in campionato. Il numero 10, dopo la rete, ha lasciato il campo per Capone.