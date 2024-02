Primavera, Youth League: le formazioni ufficiali di Milan-Braga

Oggi pomeriggio, fischio d'inizio alle 14.30, il Milan affronta il Braga in un match valevole per gli ottavi di finale di UEFA Youth League, la "Champions League della Primavera". Chi vincerà affronterà poi ai quarti una tra Real Madrid e Lipsia. La gara si disputa in gara secca e al termine dei 90 minuti, se ci si ritroverà in una situazione di pareggio, ci saranno immediatamente i calci di rigore. L'anno scorso il Milan di Abate raggiunse la final four, prima di essere sconfitta in semifinale.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN: (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Jimenez; Stalmach, Victor, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. A disp: Bartoccioni, Bartesaghi, Malaspina, Parmiggiani, Sala, Bonomi, Simmelhack. All. Ignazio Abate.

BRAGA (4-2-3-1): Joao Carvalho; Marques, Noro, Matos, Chissumba; Barbosa; Rodrigues; Duarte, Vasconcelos, Kelvin; Rodrigues. A disp.: Znuderi, Costa, Salvador, Abreu, Faria, Furtado, Patricio. All. Rui Duarte