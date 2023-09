Primo gol e prima vittoria per l'Empoli: Salernitana ko

Basta un gol di Tommaso Baldanzi all'Empoli di Aurelio Andreazzoli per scacciare la crisi e ottenere il primo successo del proprio campionato. Il campioncino dei toscani decide la partita contro la Salernitana, condannando i campani all'ennesimo ko di un inizio stagione da dimenticare, in cui ancora non è arrivato un successo. Partita tirata, equilibrata, che ai punti i toscani portano a casa con merito, nonostante la paura finale, dove un Jovane Cabral on fire ha fatto di tutto per trovare il pari.