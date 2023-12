Probabile formazione Atalanta: De Ketelaere titolare? Uomini contati in difesa

Prosegue l'emergenza per Gian Piero Gasperini, soprattutto in difesa il tecnico nerazzurro dovrà trovare una soluzione: Djimsiti ha avuto un problema muscolare (molto probabilmente salterà il Milan), Kolasinac è in dubbio ma potrebbe recuperare. De Roon dunque giocherà ancora nella linea a tre insieme a Scalvini e al bosniaco, con Musso tra i pali. Sulla destra potrebbe esserci il ritorno di Zappacosta con Ruggeri sulla corsia opposta, Koopmeiners e Ederson andranno invece in cabina di regia. Davanti qualche scelta in più: ancora assente Scamacca, De Ketelaere può partire dal primo minuto con Pasalic e Lookman a completare il reparto.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini