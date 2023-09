probabile formazione Giroud e Leao ritornano dal 1'. Un ballottaggio a centrocampo

Archiviato anche il successo contro il Cagliari, per il Milan di Stefano Pioli è il momento di iniziare a pensare da subito alla gara contro la Lazio in programma sabato 30 alle ore 18:00. Dovrebbero esserci diverse novità di formazione tra i rossoneri, tra cui il rientro tra i pali di Mike Maignan, rimasto ai box nelle ultime due partite a causa di un piccolo problema muscolare. Anche Calabria dovrebbe prendere il posto di Florenzi in difesa, mentre il resto della linea è confermato. A centrocampo Loftus-Cheek e Reijnerds sono sicuri del porto, mentre un ballottaggio c'è, ed è quello tra Adli e Musah in mediana. Davanti, invece, tornano Olivier Giroud e Rafa Leao dal primo minuto, con Pulisic a completare il tridente.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

Maignan

Calabria, Thiaw, Tomori, Theo

Loftus-Cheek, Musah, Reijnders

Pulisic, Giroud, Leao

All. Stefano Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Sportiello; Florenzi, Kjaer, Bartesaghi, Pellegrino; Pobega, Adli; Chukwueze, Okafor, Romero.

Ballottaggi: Adli-Musah (40-60)

Indisponibili: Bennacer, Kalulu, Krunic

In dubbio: Jovic

Squalificati: /

Diffidati: /