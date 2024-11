Probabile formazione Juve: Motta ha scelto il sostituto di Vlahovic, in difesa c'è l'ex Kalulu

vedi letture

La Juventus è tornata a lavorare al completo alla Continassa in vista della sfida di sabato, alle 18, a San Siro contro il Milan. I bianconeri, nella giornata di ieri, hanno svolto una seduta di allenamento al JTC, come comunicato dal club sul proprio sito internet: “Riprende dunque il campionato, per un rush finale di 2024 che si preannuncia avvincente, con una classifica cortissima, e ben sei squadre – fra cui ovviamente la Juve – in soli due punti. Si diceva, appuntamento a San Siro fra due giorni per i bianconeri, che oggi sono scesi in campo al mattino, con gruppo al completo dopo gli impegni delle Nazionali, che ha lavorato, dopo il riscaldamento, principalmente sul possesso della palla, per poi dedicarsi alla consueta partitella. Domani (oggi ndr), vigilia, è anche giorno di conferenza stampa: Mister Thiago Motta incontra i giornalisti alle 11, in diretta dall’Allianz Stadium”.

Thiago Motta pronto ad affrontare il Milan nonostante le assenze.

Thiago Motta, in questo inizio di stagione, non si è mai nascosto dietro agli infortuni e non ha mai trovato alibi nonostante le difficoltà. Il tecnico bianconero, nonostante le numerose defezioni, è pronto a schierare la formazione migliore per la sfida di sabato contro il Milan. L’assenza di Dusan Vlahovic porterà Thiago Motta a rivoluzionare la fase offensiva della sua squadra. Il candidato numero uno per il ruolo di centravanti sembra essere Timothy Weah. Il grande dispiacere in casa Juve è quello di non aver mai potuto avere a disposizione Conceicao, Gonzalez, Yildiz, Koopmeiners e Vlahovic. Il potenziale della Vecchia Signora sembra essere davvero ampio, ma purtroppo gli infortuni stanno complicando il cammino di crescita della squadra di Thiago Motta.