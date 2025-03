Probabile formazione Milan-Como, per Sky piccolo ballottaggio Leao-Jimenez: portoghese in vantaggio

vedi letture

Oggi non ci sono state prove di formazione a Milanello, le scelte definitive verranno fatte solo domattina, quando ci sarà la rifinitura poche ore prima di Milan-Como, in programma a San Siro alle ore 18:00. Negli ultimi due giorni Conceiçao, riporta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, ha comunque effettuato delle prove e Leao è sempre stato tra i titolari.

Ecco perché ad oggi è molto probabile che il (piccolo) ballottaggio lo vinca lui e non Jimenez, che invece era sceso in campo dall'inizio a Lecce. In difesa, riporta l'inviato di Sky, di fianco Gabbia è in vantaggio Pavlovic su Thiaw, mentre a centrocampo dovrebbe essere riproposto ancora Warren Bondo, che al Via del Mare ha fatto il suo esordio in rossonero.

Probabile formazione Milan: Maignan, Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Bondo, Reijnders; Pulisic, Gimenez, Leao.