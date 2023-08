Probabile formazione Roma: cosa fa Mou con Lukaku e Dybala?

vedi letture

Il grande dubbio è Paulo Dybala. L’attaccante argentino è uscito al 68’ contro l’Hellas Verona per un problema all’adduttore destro che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Al momento la sua presenza è piuttosto incerta ed è possibile che El Shaarawy possa riformare la coppia con Belotti vista contro la Salernitana. In porta, nonostante l’errore del Bentegodi, confermato Rui Patricio con Mancini, Smalling e Llorente in difesa, chiamati come reparto a un pronto riscatto dopo le prime due uscite. Sugli esterni, Kristensen va verso la conferma a destra mentre a sinistra sarà ballottaggio tra Spinazzola e Zalewski, che si è ripreso dopo la botta presa nella zona dello sterno e dello stomaco contro l'Hellas Verona. In mezzo al campo, invece, scontato il ritorno di Aouar, con Cristante e, forse, Pellegrini a completare il reparto. Il capitano giallorosso ha un fastidio all'adduttore: sarà convocato ma potrebbe partire dalla panchina. Nel caso, sarà Bove a prendere il suo posto.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

A disp.: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Celik, Paredes, Pellegrini, Pagano, Pisilli, Zalewski, Dybala, Solbakken, Lukaku.

All. José Mourinho

Ballottaggi: Kristensen/Karsdorp, Spinazzola/Zalewski, Bove/Pellegrini, /El Shaarawy/Pellegrini.

In dubbio: Dybala (problema all’adduttore destro), Lukaku, Pellegrini (fastidio all'adduttore).

Diffidati: -

Squalificati: -

Indisponibili: Renato Sanches (problema muscolare), Abraham (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), Kumbulla (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro), Azmoun (rottura fibra muscolare).