probabile formazione Theo verso la panchina. Quanti giovani convocati?

vedi letture

Ci si avvicina a Milan-Genoa, partita che cade in occasione della festa del club per i suoi 125 anni di storia, in un clima tutt'altro che sereno. Dopo la partita di Champions League di mercoledì contro la Stella Rossa Fonseca ha sparato a zero su alcuni elementi della squadra che secondo lui peccano di impegno e dedizione. Oltre a questa situazione c'è una spiacevole emergenza infortuni: saranno out Loftus-Cheek, Pulisic, Morata, Okafor, Jovic oltre ai lungodegenti Florenzi e Bennacer.

Uno dei giocatori che dovrebbe "pagare" per l'atteggiamento sbagliato dimostrato è Theo Hernandez, con il francese che comincerà la sfida di San Siro dalla panchina. Ad oggi l'indiziato numero uno per sostituirlo è Filippo Terracciano, come già successo altre volte in stagione. Nel frattempo si è allenato in prima squadra anche Alex Jimenez, che potrebbe essere un'opzione. Per il resto la formazione è abbastanza obbligata, viste le numerose assenze. Torna Royal a destra dopo la prova incolore di Calabria contro la Stella Rossa, al centro Fonseca si affida ancora a Gabbia e Thiaw. In mezzo al campo Musah arretra e si posiziona di fianco a Fofana, mentre Reijnders dovrebbe essere schierato in una posizione più avanzata rispetto al solito. Ai lati dell'olandese Leao e Chukwueze, con Abraham unica punta.

Oltre a Jimenez si sono allenati con la prima squadra Bartesaghi, Vos, Liberali, Hodzic, Chaka Traore e Camarda: date le numerose assenze potrebbero rientrare tra i convocati per la gara di domenica sera.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Emerson Royal 46 Gabbia 28 Thiaw 42 Terracciano

29 Fofana 80 Musah

21 Chukwueze 14 Reijnders 10 Leao

90 Abraham

All.: Fonseca

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Theo Hernandez, 33 Bartesaghi, 70 Liberali, 73 Camarda.

Indisponibili: Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Morata, Okafor, Jovic

Diffidati: Fofana

Squalificati: nessuno

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: domenica 15 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: M. Rossi-Moro

IV uomo: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Camplone