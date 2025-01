probabile formazione Verso D.Zagabria-Milan: Tomori terzino destro, ballottaggi in difesa e a centrocampo

Dopo la rocambolesca vittoria in rimonta in campionato contro il Parma, con due gol segnati nel recupero, per il Milan è il momento di tornare a pensare alla Champions League ed in particolare alla sfida in casa della Dinamo Zagabria. In caso di vittoria, i rossoneri chiuderebbero la fase campionato tra le prime otto della classifica e dunque sarebbero qualificati direttamente agli ottavi senza dover fare i playoff. Sergio Conceiçao dovrà fare a meno di diversi giocatori, soprattutto in difesa: non ci saranno infatti lo squalificato Calabria, gli infortunati Florenzi, Thiaw, Emerson Royal e Loftus-Cheek, oltre a Jimenez, Jovic e Walker che non sono in lista UEFA.

Viste le tante assenze, il terzino destro a sorpresa dovrebbe essere Fikayo Tomori, a sinistra ci sarà Theo Hernandez, mentre al centro della retroguardia milanista due scelte obbligate: Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. In mezzo al campo spazio al "solito" Youssouf Fofana, con lui uno tra Ismael Bennacer e Yunus Musah, con lo statunitense in vantaggio. Tijjani Reijnders agirà da trequartista, con da una parte Christian Pulisic e dall'altra Rafael Leao. La prima punta titolare sarà ancora una volta Alvaro Morata.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic 19 Theo

80 Musah 29 Fofana

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

7 Morata

All.: Conceiçao

A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Bennacer, Chukwueze, Camarda, Abraham, Okafor.

Indisponibili: Loftus-Cheek, Florenzi, Thiaw, Emerson Royal

Fuori lista: Jimenez, Jovic, Walker

Diffidati: Fofana, Chukwueze, Theo Hernandez

Squalificati: Calabria

Ballottaggi: Tomori-Terracciano, Musah-Bennacer

DOVE VEDERE DINAMO ZAGABRIA-MILAN

Data: mercoledì 29 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Maksimir, Zagabria

Diretta TV: Sky Sport

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: François Letexier FRA

Assistenti: Cyril Mugnier FRA - Mehdi Rahmouni FRA

Quarto uomo: Jérémie Pignard FRA

VAR: Willy Delajod FRA

AVAR: Bastien Dechepy FRA