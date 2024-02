probabile formazione Verso Lazio-Milan: conferme per Adli e Gabbia. Uno tra Calabria e Florenzi

vedi letture

Due sconfitte e un pareggio: è questo il ruolino di marcia nelle ultime tre partite del Milan che vuole tornare a vincere nell'anticipo del venerdì della 27^ giornata di Serie A contro la Lazio. Sono due i dubbi di formazione di Stefano Pioli che dovrebbe ritrovare tra i convocati anche Tomori, out dallo scorso 22 dicembre: il primo ballottaggio è tra Calabria e Florenzi in difesa, mentre il secondo è in mezzo al campo dove Adli e Reijnders si giocano una maglia da titolare al fianco di Bennacer.

In attacco confermatissimo il trio composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud che sarà costretto agli straordinari visto che Jovic deve ancora scontare una giornata di squalifica dopo il rosso di Monza. In difesa, spazio a Thiaw e Gabbia davanti a Maignan, mentre a sinistra ci sarà come sempre Theo Hernandez.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 7 Adli

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli

.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 42 Florenzi, 20 Kalulu, 23 Tomori, 24 Kjaer, 38 Terracciano, 14 Reijnders, 80 Musah, 21 Chukwueze, 17 Okafor.: Pobega: Jovic: Musah, Loftus-Cheek, Florenzi, Leao: Calabria-Florenzi, Adli-Reijnders

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: venerdì 1 marzo 2024

Ore: 20:45

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it