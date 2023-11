probabile formazione Verso Milan-Frosinone: scelte obbligate per Pioli, pronto Simic dall'inizio

Archiviata, ma neanche troppo, la pesante sconfitta di martedì sera contro il Borussia Dortmund, è già tempo di Serie A. Sabato sera, ore 20.45, a San Siro arriva il Frosinone. La squadra di Di Francesco troverà un Milan, ma ormai non fa più notizia, estremamente rimaneggiato. Alla già lunghissima lista degli indisponibili si è aggiunto anche Malick Thiaw, che rimarrà fuori almeno per un paio di mesi. Non recupera Leao, non recupera Kjaer, non recupera Okafor, mentre ci sono speranze di vedere nuovamente Ismael Bennacer, almeno tra i convocati (clicca qui per la nostra anticipazione).

Le scelte che toccherà fare a Pioli sono più che mai obbligate: in difesa toccherà al classe 2005 Jan-Carlo Simic fare coppia con Tomori. Non può che essere altrimenti, visto che sono i due unici centrali a disposizione in rosa. A centrocampo ancora qualche dubbio, ma si dovrebbe andare con il trio Loftus-Cheek, Reijnders e Musah. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno o meno novità. In attacco, come in difesa, impossibile scegliere: a destra c'è Chukwueze, al centro ancora Jovic visto la squalifica di Giroud, e a sinistra Pulisic.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria 82 Simic 23 Tomori 19 Theo

8 Loftus-Cheek 14 Reijnders 80 Musah

21 Chukweuze 15 Jovic 11 Pulisic

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Krunic, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Jovic, Camarda.

Diffidati: Krunic

Infortunati: Sportiello, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Pellegrino, Caldara, Leao, Okafor.

Squalificati: Giroud.

SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Marchetti

Assistenti: Vivenzi-Fontemurato

IV Uomo: Fourneau

VAR: Paterna

AVAR: Pairetto

DOVE VEDERE MILAN-FROSINONE

TV e streaming: DAZN, Sky Sport

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Web: MilanNews.it