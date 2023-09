probabile formazione Verso Milan-Newcastle: Reijnders verso la panchina, Pobega titolare

vedi letture

Dopo la brutta sconfitta per 5-1 nel derby contro l'Inter, il Milan vuole ripartire subito dalla prima gara casalinga di Champions League contro il Newcastle di Sandro Tonali. I rossoneri potrebbero scendere in campo con qualche modifica di formazione rispetto all'Inter, come per esempio il ritorno dal primo minuto di Tomori. Ma anche delle modifiche in mezzo al campo e in attacco, con Pobega che potrebbe prendere il posto di Reijnders per avere più fisicità in mezzo al campo, mentre davanti potrebbe arrivare il momento di Chukwueze dal primo minuto per dare imprevedibilità davanti.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

Maignan

Calabria, Thiaw, Tomori, Theo

Loftus, Krunic, Pobega

Pulisic, Giroud, Leao

All. Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Simic, Kjaer, Adli, Reijnders, Zeroli, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic, Chaka Traore.

Indisponibili: Bennacer, Kalulu

Squalificati: /

Diffidati: /

Ballottaggi: /

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro

José María Sánchez ESP

Assistenti

Raúl Cabañero ESP

Iñigo Prieto ESP

Quarto uomo

Cesar Soto Grado ESP

VAR

Alejandro Hernández ESP

AVAR

Marco Fritz GER

DOVE VEDERE IL MATCH

La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252) e in streaming su Infinity+, Sky Go e NOW. La redazione di MilanNews.it offrirà la solita diretta testuale.