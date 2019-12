"Pronti a rivederlo in campo?" Il post del Milan su Twitter per Ibra

Continua la campagna social rossonera per il ritorno di Ibra in rossonero. Questo pomeriggio i canali social del Milan hanno postato un video contenente alcuni dei magici assist del campione svedese nella sua prima esperienza in rossonero. Con la didascalia: "Pronti a rivederlo in campo? Nell'attesa, ecco le magie di Ibra: partiamo dagli assist"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"> Start getting a taste of the Ibra magic with this assists collection<br><br> Pronti a rivederlo in campo? Nell'attesa, ecco le magie di <a href="https://twitter.com/Ibra_official?ref_src=twsrc%5Etfw">@Ibra_official</a>: partiamo dagli assist <a href="https://twitter.com/hashtag/IZBACK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IZBACK</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/hcVGl2VAgM">pic.twitter.com/hcVGl2VAgM</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1210915805333843972?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>