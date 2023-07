Prossimi colpi? Ambrosini: "Servono un altro centrocampista, un esterno e un 9. Ecco chi..."

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Massimo Ambrosini, nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola, ha parlato di quelle che, a suo parere, dovranno essere i nuovi obiettivi di mercato rossonero: "Un altro centrocampista, un 9 e un esterno di attacco. In mezzo mi piace Dominguez: ha personalità ed è portato per il calcio di Pioli. Per il centravanti dico Taremi, lavora molti palloni, attira i centrali e apre spazi in area: sarebbe una buona spalla per Leao. Chukwueze dà elettricità"