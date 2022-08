PSG, assalto a Bernardo Silva: il giocatore ha dato l'ok, pronti 70 milioni di euro

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se l'ipotesi Barcellona per Bernardo Silva sembra ormai tramontata, non è detto che alle porte del Manchester City non possa arrivare qualche altro club interessato al fantasista portoghese. Come nel caso del PSG: stando a quanto riferito dal Times la società egemone della Ligue 1, che ha già ottenuto un ok di massima da parte del calciatore, è pronto a presentare una proposta da circa 70 milioni di euro all'attenzione dei Citizens.