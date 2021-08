Terza vittoria di fila in Ligue 1 per il PSG, che in casa del Brest si è imposto per 4-2 con le reti di Herrera, Mbappé, Gueye e Di Maria. Non ha invece giocato Donnarumma, convocato per la prima volta da Pochettino che l'ha lasciato in panchina schierando tra i pali Keylor Navas.